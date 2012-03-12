Комиксы научат толерантности

В Тюмени научат толерантности с помощью комиксов. В Тюменском государственном университетепройдет фестиваль работ мастеров комиксов с мировой популярностью, посвященный доброжелательному отношению к людям других национальностей и вероисповеданий.

Как передает издание «Тюменская линия, организаторами мероприятия «Респект. Комиксы из разных стран», выступили Сибирский центр культурных инноваций и Союз студентов ТюмГУ.

Проект объединил более 40 работ, посвященных теме толерантности, терпимости и уважения, передает НацАкцент. Выставка в университете откроется 23 марта.

В рамках мероприятия пройдет «круглый стол», посвященный проблемам взаимоуважения в межкультурной среде и мастер-класс по комиксостроению Константина Комардина.