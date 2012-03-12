Каждый седьмой россиянин ждет ухудшения материального положения

Каждый седьмой россиянин ждет ухудшения своего материального положения. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, за четыре года количество россиян, уверенных в падении благосостояния, уменьшилось с 32 до 15%. Большинство россиян не ожидают изменений своего материального положения в 2012 году, пишет РБК. Числу разочарованных соответствует количество россиян, ожидающих увеличения своего достатка - 17% респондентов.