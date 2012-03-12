В Москве отменили усиленный режим несения службы для полиции

В Москве начиная с понедельника, 12 марта, отменен усиленный режим несения службы для полиции, введенный на время президентской избирательной кампании.

Усиленный режим несения службы предполагает создание оперативного штаба по обеспечению общественного порядка. Также были созданы рабочие группы и оперативные штабы на уровне административных округов и УВД на метрополитене, передает «Интерфакс». Помимо этого, по данным ГУВД, на время усиленного варианта несения службы к обеспечению порядка привлекаются дополнительные силы.