Активистку FEMEN, задержанную 4 марта на избирательном участке в Российской академии наук за стриптиз, депортировали в Украину. Соратницы встретили ее уже в аэропорту Киева. Организация заявляет, что меры "нон-грата", применяемые в тоталитарных странах, не ограничат ее международную деятельность.

"FEMEN и впредь будет отстаивать права женщин в любой точке земного шара, презрев ограничения и запугивания. Новость о депортации всех трех участниц прорыва говорит о стремлении Кремля навсегда избавится от вездесущих FEMENок. FEMEN намерен перенаправить невъездных активисток на европейское направление, а российский фронт - подкрепить новым активом, еще более хитрым и дерзновенным", - сообщает FEMEN в ЖЖ.

"Гражданка Украины Ирина Фомина, которая была приговорена к пяти суткам ареста, решением МВД включена в список лиц, чье пребывание в России нежелательно. Сегодня в 15:30 рейсом "Москва-Киев" она была отправлена на родину", - сообщил начальник Управления федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец, передает Интерфакс.

"АН" писали, что ФМС может выйти в суд с ходатайством о запрещении въезда в пределы РФ одной из "феменисток" сроком на пять лет. 4 марта московская полиция проверила задержаных "Femen"исток и обнаружила, что Оксана Шачко - рецидивистка в "мелком хулиганстве" на территории РФ. Она уже задерживалась российской милицией за водружение украинского флага над проходной Газпрома.

Теперь принято решение о причислениик персонам нон-грата ещё и Ирины Фоминой и Анны Деда.

Напомним, FEMENистки были задержаны во время проведения выборов президента РФ 4 марта, стриптиз, квалифицированный полицией как "мелкое хулиганство", на московском избирательном участке в Российской академии наук, где несколькими часами ранее проголосовал кандидат Путин с супругой. За мелкое хулиганство суд приговорил их к нескольким дням отсидки в заключении.