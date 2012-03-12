Убийцы Маркелова и Бабуровой требуют $1млн от России за унижения (ВИДЕО)

В Страсбургский суд с иском на 1 миллион евро к России обратились за несправедливое, по их мнению, судебное расследование Евгения Хасис и Никита Тихонов, осужденные за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Как сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, его подзащитные просят признать Европейский суд по права человека нарушенными в отношении Евгении Хасис нормы Европейской конвенции, в частности, на справедливое и беспристрастное судебное расследование, а также бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение, передает ИТАР-ТАСС. Аналогичная жалоба также подана защитой Никиты Тихонова.

"АН" писали, что в октябре минувшего года в Запорожье в результате взрыва гранаты погиб Алексей Коршунов, являющийся фигурантом уголовных дел об убийстве адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и судьи Эдуарда Чувашова.

Напомним, убийство, вызвавшее широкий общественный резонанс, было совершено в центре Москвы 9 января 2009 года. Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову застрелили на Пречистенке, когда они шли к метро после пресс-конференции.

Мосгорсуд вынес приговор по этому делу в мае 2011 года. Никита Тихонов был приговорен к пожизненному лишению свободы, Евгения Хасис — к 18 годам заключения. Решение основано на вердикте коллегии присяжных, которые признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

В приговоре отмечается, что Тихонов и Хасис заранее объединились с неустановленными пока лицами в устойчивую группу для убийства Маркелова, к которому испытывали неприязнь в связи с его деятельностью по защите прав потерпевших от преступлений на национальной почве.

Позднее надзорная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила приговор городского суда в отношении Хасис в силе. Тихонов с аналогичной жалобой в высшую судебную инстанцию страны не обращался.