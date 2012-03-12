Министерство обороны предлагает увеличить на 5 лет сроки службы

Министерство обороны намерено увеличить предельные возрасты нахождения военных на службе. Ведомство подготовило проект соответствующего закона. Согласно документу, увеличивается возраст для офицеров в звании до подполковника.

Офицеры, имеющие звание до подполковника, капитана II ранга будут проходить службу до достижения 50 лет. В то же время, полковники и капитаны I ранга - до 55 лет; генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы - до 60 лет. Маршалы, генералы армии, адмиралы флота, генерал-полковники и адмиралы, согласно проекту - до 65 лет. В действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе" эти цифры по большинству позиций меньше на 5 лет.