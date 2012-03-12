"Росатом" переселил пострадавших подальше от опасности

Росатом выполнил все обязательства по финансированию своей части проекта отселения жителей села Муслюмово в Челябинской области, пострадавшего в 1950-х годах при реализации советской ядерной программы, когда в реку Теча сбрасывались радиоактивные отходы.

"На сегодняшний день за счет средств Росатома отселено 603 домовладения, - цитирует РИА "Новости" официальное сообщение ведомства,- жители 468 домовладений приобрели жильё в городе Челябинске, селе Кунашак Челябинской области, а также в других населенных пунктах Челябинской и Курганской областей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и даже в Москве. Жители 135 домовладений инвестировали полученные деньги в строительство новых домов в квартале застройки "Новомуслюмово".

Большая часть выкупленных фондом домовладений снесена; сформированы условия для вывода земли отселяемой территории из категории земель поселений.

Отселение жителей Муслюмово - совместная программа Росатома и правительства Челябинской области, в соответствии с которой все жители села имели возможность переехать на новое место жительства. Всего планировалось отселить 741 домовладение (около 2,4 тысячи жителей) села Муслюмово и частично одноименной станции. На атомную госкорпорацию ложились обязательства по отселению 593 домовладений.

Добровольное отселение началось в конце 2006 года. Каждый домовладелец в ходе отселения имел право самостоятельно определить свое новое место жительства. Получив миллион рублей за старое домовладение, он либо приобретал себе жилье самостоятельно, либо обращался в правительство Челябинской области с просьбой построить дом в новом квартале застройки Новомуслюмово и самостоятельно оплачивал строительство за счет денег, полученных в виде компенсации за старое домовладение.

Фонд содействия отселению жителей села Муслюмово был учрежден в 2006 году для реализации данного проекта.

Росатомом и правительством Челябинской области подписан протокол о полном исполнении атомной госкорпорацией обязательств по соглашению от 2006 года. Дальнейшее отселение и обеспечение обслуживания инфраструктуры в соответствии с положениями протокола находятся в зоне ответственности органов власти региона, отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора фонда Алексея Чепайкина, их деятельность не ограничилась лишь организацией и финансированием процесса отселения жителей. В частности, в рамках благотворительной помощи фонд помог устранить эксплуатационные недостатки ряда домов Новомуслюмово, оказал финансовую помощь в размере 4 миллиона рублей местной администрации, а также планирует выделить 1 миллион рублей на создание памятника муслюмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.