Власти Москвы составят перечень мест для митингов

Власти Москвы могут составит список мест для проведения публичных мероприятий. С таким предложением выступил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко. Он предлагает определить лимит участников массовых акций.

"Я считаю, что в таком городе, как Москва, нужен перечень, где будет указано, в каком месте и какое количество людей может собираться", - заявил Александр Горбенко. Новый Арбат заммэра назвал неподходящим местом для публичных акций. "Я считаю это место неудачным", - цитирует Горбенко РИА Новости. По его мнению, "там плохо выстраивается звук, большое количество предпринимателей".