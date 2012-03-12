Разработчики двигателя для самолета «SS-100» устроили испытание молодежи ФОТО

Двигателестроительная компания «Сатурн» - партнёр Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения ОАО «КнААПО» в программе производства межрегионального лайнера «Сухой Суперджет 100».

Слет молодёжи ОАО «НПО «Сатурн» объединил 23 команды - представителей компаний авиационной промышленности и основных партнеров Объединения. География участников охватывает Рыбинск, Ярославль, Москву, Лыткарино и Комсомольск-на-Амуре. Комсомольские авиастроители впервые приняли участие в слете молодых коллег.

Для ребят из команды «КнААПО» мероприятие стало настоящим испытанием. Участники слета из Комсомольска-на-Амуре рассказали, что насыщенной и разнообразной была спортивная программа, известная стараниями организаторов, далеко за пределами Ярославского региона.

Молодые авиастроители мерялись силами в биатлоне, спортивном ориентировании, хоккее, домбайском футболе, костюмированной эстафете и пр.









Самым сложным соревнованием стала мультигонка. Каждый ее участник в течение дня должен был преодолеть около 20 километров дистанции, выполняя по ходу разнообразные, как правило, интеллектуальные задания.

Творческие конкурсы Слёта были посвящены году российской истории. Условия некоторых стали известны на месте соревнований - это был своего рода экспромт. В одном из творческих состязаний – конкурсе видеороликов – «КнААПОвцы» заняли первое место, сообщается на сайте предпиятия.

У «новобранцев» от Слета остались самые замечательные впечатления. «Мы безмерно рады, что добрались до рыбинского предприятия, преодолев 8000 километров (!). Мы выбирали в команду лучших, чтобы достойно показать себя. В их числе есть и организаторы слётовского движения молодёжи КнААПО. Поэтому одна из наших целей – посмотреть, перенять опыт и вернуться домой с новыми впечатлениями и идеями», поделились они эмоциями.

Напомним, что двигателестроительная компания «Сатурн» - партнёр Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения в программе производства межрегионального лайнера «Сухой Суперджет 100». Именно НПО «Сатурн», в кооперации с зарубежными коллегами — компанией «Снекма», является разработчиком и производителем авиационного двигателя SaM146 для самолета «Сухой суперджет-100».







