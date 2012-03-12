Действующий президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что нужно разработать программу развития туризма в регионах. В частности, глава государства поручил правительству принять дополнительные решения для минимизации финансовых рисков инвестиций в туризм на Северном Кавказе. Специально для «АН» на вопрос «А вы поедете в туристическую поездку в Чечню?» отвечают…

Рамзан Кадыров, Глава Чеченской Республики:

«Систематически знакомлюсь с состоянием дел»

- А я и так нахожусь в Чечне. Постоянно совершаю поездки в горы и систематически знакомлюсь с состоянием дел на месте будущего строительства курорта «Ведучи». Бываю на высокогорном озере Кезеной-Ам и иногда вообще провожу в горах по два-три дня. Я уверен, что тысячи россиян и иностранцев выберут для отдыха наши горы, потому что красивее их найти просто невозможно!

Игорь Трунов, адвокат, председатель президиума «Московской центральной коллегии адвокатов», первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, академик РАЕН:

«Не надо городить огород»

- Пока, конечно, не поеду. Там же нет достопримечательностей, все разбомбили, а то, что построено сегодня – не туризм. В Чечне по части туризма нет социальной инфраструктуры, и откуда там взяться санаторию, профилакторию или какой-то курортной базе? Все знают, где в России есть такие «жемчужины»: в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках, ну, и в Сочи. По-моему, не надо городить огород, а лучше развивать и улучшать то, что есть. Тем более что вся эта санаторно-курортная система и так находится в плачевном состоянии и теряет клиентов. Самое печальное, что, скажем, пребывание в железноводском санатории «Дубовая роща» обходится мне в полтора раза дороже, чем отдых того же уровня в Карловых Варах, где я не буду ругаться с официантками и есть все это говно! А ведь для того чтобы попасть в санаторий, скажем, в Пятигорске или Железноводске, нужно связаться со знакомыми или просто дать взятку, хотя эти самые санатории там полупустые… И еще.

Наша система ценообразования необоснованно задрана, и в этом нужно навести жесткий порядок. Коровы-официантки, предварительно украв из супа все мясо, по-прежнему развозят обеды на тележке и называют это диетическим питанием. Никакого шведского стола, а цена гораздо выше, чем в Европе. Больше всего этим грешит Кавказ, и тот же Сочи, к сожалению, подпадает туда же. Это же коррупция, мошенничество, вымогательство, безбожное воровство на кухне… В Сочи просто противно ехать! Там создана обалденная инфраструктура, построены классные гостиницы и т.п., но воры и мошенники облепили буквально все и просто не дают возможности поехать туда нашим гражданам (про иностранцев я и не говорю). Вопрос стратегического развития – это не самое главное, если на местах происходит черт знает что! Так что наведение порядка на местах и есть наиболее перспективный путь развития туризма в России. И если туда «влупить» даже несколько миллиардов долларов, это ничего не изменит – разворуют.

Сажи Умалатова, председатель Общероссийского общественного Движения в поддержку политики Президента РФ:

«Не надо нагнетать обстановку»

- Только вчера оттуда приехала, у меня же там мама живет. Там можно не только спокойно ходить, но и вообще кувыркаться круглые сутки! И не надо нагнетать обстановку. Туда и обратно по полсамолета русских летает. Кстати, вчера летела в очень шумной и веселой компании с красивыми русскими парнями. Русские в Чечне живут, влюбляются, рожают детей. А если кто-то думает, что это не так, тот просто живет в лесу! Не знаю, как насчет туризма, но в Чечне все уже стабилизировалось.