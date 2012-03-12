Батурина по-прежнему держит первенство среди самых богатых россиянок

В рейтинге самых богатых людей планеты журнала Forbes женщин очень мало. Из 1226 человек, чье состояние оценивается в сумму более одного миллиарда долларов, женщин всего 104 (8,5%).



Большинство женщин, как и в прошлые годы, в списке стоят благодаря наследству или замужеству. Есть и исключения, например, основательница девелоперской компании - китаянка У Яцзюнь, а также бывшая владелица компании "Интеко" Елена Батурина. В рейтинге она стоит на 1075 месте и по-прежнему является самой богатой женщиной России.



