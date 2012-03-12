Москва поможет Петербургу в работе по снижению административных барьеров

Петербург и Москва договорились в Каннах о создании совместной рабочей группы по снижению административных барьеров, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе комитета по инвестициям и стратегическим проектам.



В ходе завершившейся на прошлой неделе международной инвестиционной выставки MIPIM 2012 была достигнута предварительная договоренность между руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым и руководителем делегации Петербурга, председателем комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексеем Чичкановым о создании совместной рабочей группы двух столиц по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата. Такое решение стало результатом дискуссии «Диалог двух столиц: 100 шагов по снижению административных барьеров», которая состоялась в рамках деловой программы на стенде Петербурга.



«У Москвы и Санкт-Петербурга много общего в этих вопросах. Я уверен, что совместные усилия представителей исполнительной власти двух столиц позволят значительно оптимизировать административные процедуры для инвесторов, – рассказал о планах Алексей Чичканов. – Мы намерены проводить двусторонние консультации и совместно выходить с предложениями по усовершенствованию федеральной законодательной и нормативной базы, которая сегодня во многом требует обновления», – добавил он.



Такую позицию поддержал и Сергей Черемин. Обсуждая с экспертами современную практику совершенствования согласовательных процедур, он подчеркнул, что сегодня Москва заинтересована в активном диалоге с другими регионами и бизнесом для внедрения лучших практик, снижающих бюрократизацию инвестиционного процесса.