Выпускников медвузов отправляют работать в Ленобласть

Федеральный проект «Земский доктор» предусматривает выплату компенсаций врачам, решившим жить и работать на селе после окончания учебного заведения. Размер «подъемных» составит 1 миллион рублей. Рассчитывать на эту сумму могут специалисты в возрасте до 35 лет, переехавшие в сельскую местность в 2011-2012 годах.



- На что потратить эти деньги, врачи решают сами, - сказали корреспонденту «КП» областной пресс-службе. Одно из главных условий участия в программе – наличие трудового договора с государственным или муниципальным учреждением здравоохранения на срок не менее 5 лет. Для оформления договора молодой врач должен обратиться к руководителю того медицинского учреждения, в котором он работает.



В области за реализацию в Ленобласть проекта «Земский доктор» отвечает комитет по здравоохранению. Специалисты ведомства регулярно собирают информацию о вакансиях в муниципальных учреждениях здравоохранения, проводят встречи с выпускниками, интернами и ординаторами медицинских ВУЗов. Кроме того, они готовят нормативные документы, касающиеся реализации проекта и организуют предоставление выплат для молодых врачей в рамках программы.



- Только за один месяц действия проекта заявки на участие в нем подали 11 специалистов-медиков, - сообщили в областном Комитете по здравоохранению.