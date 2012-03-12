Если фемида повернется к оппозиции лицом, то следующая протестная акция состоится не на Конюшенной площади, а на Марсовом поле – судя по заявке, которую сегодня подали в комитет по законности и правопорядку организаторы, именно эту площадку хотели бы получить участники под митинг. Предварять это, намеченное на 24 марта событие, по традиции будет шествие: от станции метро «Горьковская», где намечен сбор, вниз по Каменноостровскому проспекту.



В отличие от поствыборных, сугубо несистемных акций, в этой, помимо «Другой России», ПАРНАСа, «Солидарности», Русской пробежки и «Национальных демократов», обещают поучаствовать и парламентские партии: «Яблоко», КПРФ и, возможно, ранее открестившаяся от протестов «Справедливая Россия».



- Мы выбрали эту дату, поскольку в этот же день, 95 лет назад проходила акция памяти жертв Февральской революции, - объяснил корреспонденту «БалтИнфо» концепцию мероприятия лидер петербургских «яблочников» Максим Резник, отметив, что нынешняя политическая система определенно мигрирует в сторону самодержавия.



Главным требование, которое оппозиция выдвинет властям – это перевыборы в ЗакС на законных основаниях.