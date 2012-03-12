В Верховный суд поступил иск о 237 тыс. лишних бюллетенях в протоколе ЦИК

В Верховный суд поступил иск о признании выборов президента России недействительными, поскольку в ходе голосования на дому в урны были вброшены 237 444 бюллетеня.

Замруководителя аппарата московского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Лебедев хочет доказать, что в ходе голосования на дому в переносные урны было вброшено 237 444 голоса. Эти цифры он взял из открытых источников — в том числе и итогового протокола №1 Центризбиркома. По его мнению, возникшие буквально «из воздуха» более 237 тыс. лишних бюллетеней, которые вполне официально фигурируют в обнародованных данных Центризбиркома, просто никто не заметил, - пишут «Известия».

Как рассказал сам Лебедев, иск он подал утром 11 марта.

В тексте иска говорится: в итоговом протоколе в строке пятой «Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования», значится цифра «5 901 833 голоса». А в строке седьмой «Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования», — «6 139 277 голосов». Отсюда и взялась разница в 237 444 бюллетеня, ставшая причиной подачи иска.

Лебедев пояснил, что каждого из этих сотен тысяч бюллетеней было бы достаточно, чтобы по закону аннулировать все бюллетени, которые в итоге оказались в урне.