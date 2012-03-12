В Н. Новгороде участников митинга отпустили через 1,5 дня после задержания

В Нижнем Новгороде в ночь на понедельник отпустили участников акции "За честные выборы", которые были задержаны еще в субботу. Оппозиционерам, которых больше суток продержали под стражей и начали судить, неожиданно сообщили, что они свободны.

Об этом рассказал председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. Около 20 участников акции "За честные выборы", которые были задержаны в субботу, ночь провели в отделении, затем их весь день держали взаперти в автобусах, передает «Эхо Москвы». Ближе к вечеру судья стала по очереди рассматривать дела. Задержанным грозило до 15 суток по статье "неповиновение сотрудникам полиции".