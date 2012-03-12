Проверка бдительности: МВД закупит «бомбы» и будет нам их подбрасывать

Министерство внутренних дел России готовится провести масштабную проверку бдительности граждан, для чего планирует на два миллиона рублей закупить муляжей взрывных устройств.

Сотрудники силовых структур будут умышленно подбрасывать «бомбы» в общественных местах и отслеживать, как на них будут реагировать простые граждане.

«Как правило, муляж оставляют в общественных местах — в торговом центре, возле учебных заведений, вокзалах или в отделении внутренних дел, после чего оценивают, насколько быстро и каким именно образом отреагируют граждане и должностные лица на потенциальную опасность», — пояснил «Известиям» источник в МВД.

Конкурс на закупку муляжей уже был объявлен в феврале 2012 года. Как указывается в техническом задании, внешне такой муляж должен напоминать пластиковую коробку с часовым механизмом и проводами.

Подобные негласные учебные проверки уже проводились весной прошлого года, вскоре после теракта в Домодедово. Это после них, как пишут «Известия», президент Медведев нагрянул на Киевский вокзал, а затем устроил разнос главе РЖД Владимиру Якунину за недостаточные меры безопасности.