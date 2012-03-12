Доказательств вины подозреваемых в покушении на Путина нет - следствие

Украинские следователи пока не располагают доказательствами причастности задержанных в феврале 2012 года лиц к подготовке покушения на Владимира Путина и считают, что они готовили взрывы для диверсий экономического характера.

Двадцать седьмого февраля «Первый канал» сообщил, что спецслужбы Украины и России в начале месяца задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что сразу после президентских выборов они готовили покушение на Путина в Москве и за этим преступлением стоял Доку Умаров. По данному делу были задержаны Асланбек и Адам Осмаевы, а также гражданин Казахстана Илья Пьянзин. Уроженец Чечни Руслан Мадаев погиб, когда в его руках сработала собранная из купленных в магазине материалов бомба.

Как сообщил «Коммерсанту» руководитель пресс-центра управления СБУ в Одесской области Игорь Скуртов, за последние дни «в расследовании не произошло существенных изменений». Однако источник, близкий к следствию, рассказал «Коммерсанту», что исследованные вещественные доказательства по делу не дают однозначного ответа на вопрос о целях арестованных Осмаева и Пьянзина. «Из этих показаний, данных не журналистам, а СБУ, выходит, что на Украине обвиняемые проходили лишь обучение по изготовлению взрывчатки из подручных материалов и совершали пробные взрывы», — сообщил источник.

В рамках расследования дела следователи изучили содержимое памяти ноутбука, изъятого на квартире подозреваемых. «Вместе с видео с кортежем Путина (в памяти изъятого компьютера) хранились фотографии нескольких крупных общественных зданий Одессы — например, дворца спорта. Но никакого теракта на территории Одессы не планировалось. Это было именно обучение», — рассказал сотрудник правоохранительной структуры, знакомый с материалами следствия.

«Украинское следствие склоняется к тому, что фигуранты громкого дела действительно собирались совершать взрывы в России, но скорее не с целью покушений на конкретных лиц, а для диверсий экономического характера. Например, атаковать газопровод или нефтепроводы», — пишет издание.