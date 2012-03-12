Экс-глава МВД Бурятии победил мафию и теперь хочет вернуться на службу

Экс-глава МВД Бурятии Виктор Сюсюра попросил министра внутренних дел Рашида Нургалиева принять решение о его возвращении на службу в полицию. Сам Сюсюра считает расследовавшееся в отношении него дело заказным.

Обвинявшийся в контрабанде генерал вышел на свободу еще в октябре 2011 г., но СК РФ прекратил уголовное дело против него лишь 11 марта.

Ранее Сюсюра утверждал, что расследовавшееся в его отношении дело является заказным, и за ним стоит бурятская "нефритовая мафия", которую якобы покрывало местное управление ФСБ. Проблемы у генерала, по его словам, начались после того, как оперативники вышли на след контрабандистов, которые незаконно переправляют в Китай сотни килограммов нефрита.

В интервью газете "Известия" экс-глава экс-глава бурятского МВД заявил, что еще в конце декабря написал в Генпрокуратуру, а также главе СКР Александру Бастрыкину, о своем несогласии с прекращением уголовного дела лишь в связи с декриминализацией статьи. Сюсюра считает, что по закону следователи не могут прекратить дело без его согласия, и обязаны направить его в суд.

Генерал уже направил жалобу в Октябрьский суд Краснодара о признании прекращения уголовного дела незаконным и заявил, что будет "отстаивать свою позицию вплоть до Страсбурга". Это связано с тем, что за два года, которые В.Сюсюра пробыл под арестом, он так и не признал себя виновным, и теперь экс-глава МВД Бурятии рассчитывает на реабилитацию.

"Я победил эту всю коррупционную мафию. Это не только мой успех, это успех всего МВД. Он вселяет моим коллегам уверенность, что МВД России пинать ногами кому ни попадя непозволительно", - заключил Сюсюра.

Экс-министр обвинялся в контрабанде, совершенной в зоне деятельности таможенных постов Южного таможенного управления ФТС России. Инкриминируемые В.Сюсюре деяния были совершены им в период, когда он работал в должности начальника Азово-Черноморского управления внутренних дел на транспорте МВД России.

По данным следствия, контрабандисты платили В.Сюсюре мзду за обеспечение провоза товаров из стран Ближнего Востока на территорию Краснодарского края. Действия экс-главы МВД Бурятии нанесли государству ущерб на сумму около 50 млн рублей. Указом президента РФ Дмитрия Медведева 18 февраля 2010 г. В.Сюсюра был освобожден от должности.