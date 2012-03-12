КГБ Белоруссии задержал музыканта группы Александра Малинина

В Минске во время гастролей Александра Малинина был задержен контрабасист из его музыкального коллектива. Как сообщает сайт певца, причиной стали фотографии, которые музыкант сделал в метро на свою "мыльницу".

Задержанного допросили о том, что он хотел снять и с какими намерениями. В допросе участвовали не только сотрудники милиции, но и высокопоставленные нальники КГБ.

"Еле "отбили" его из рук властей и успели вернуть в лоно родной артистической семьи до начала концерта. Музыкант пообещал больше не брать в руки фотоаппарат во время всего пребывания на территории Беларуси", — говорится в сообщении.