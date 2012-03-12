Режиссеру Лунгину вручат офицерские знаки Ордена Почетного легиона

Посол Франции в России Жан де Глиниасти вручит в своей резиденции в Москве знаки офицера Ордена Почетного легиона российскому режиссеру и сценаристу Павлу Лунгину, сообщили в посольстве.

Авторству Павла Лунгина принадлежат фильмы "Такси-блюз", "Олигарх", "Остров", "Царь", "Дирижер". В 2011 году он стал президентом созданной Франко-российской киноакадемии, напоминает РИА Новости.

В 2012 году высокой награды Франции удостоены три деятеля российской культуры - помимо Лунгина это выдающаяся балерина Майя Плисецкая и гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов.

Орден Почетного легиона (Ordre national de la Legion d'honneur) - национальный орден (организация), учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к Ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Прием в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской республики.