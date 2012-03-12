МВД закупает партию муляжей взрывных устройств на 2 млн рублей

МВД закупает партию муляжей взрывных устройств, чтобы оставлять их в общественных местах. В МВД надеются таким нерядовым способом проверять бдительность граждан и скорость реагирования полицейских, пишут в понедельник "Известия".





Конкурс на закупку "бомб", стоимостью около 2 млн рублей, объявлен в феврале 2012 года. Согласно техническому заданию, внешне муляж должен представлять собой типичную копию "адской машинки" - пластиковая коробка с часовым механизмом и проводами.

"Известия" приводят мнение исполнительного директора всероссийского фонда "За права человека" Льва Пономарева, который считает, что идея "минирования" неоднозначна:

- Первым делом возникают вопросы, насколько это правомерно и какими законами эти проверки регламентируются. А во-вторых, в России народ пока не слишком доверяет полиции, чтобы позволить им проводить над собой такие эксперименты.