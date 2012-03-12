МВД закупает партию муляжей взрывных устройств на 2 млн рублей
12 марта 2012, 06:06 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
12 марта 2012, 06:06 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
В бундестаге отреагировали на угрозы США передислоцировать войска из Германии в Польшу
//Общество
"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
//Политика
Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»
Под Курганом перевернулся пассажирский автобус, 14 пострадавших
//Культура
//Новости партнеров
//Общество
Социолог Михаил Дмитриев о риске возникновения «новой Болотной»
//Общество
Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации
"Акробатические номера" Волочковой в бикини становятся все сложнее
//В мире
Эрдоган рассказал о новой победе, которую Турция одержит в этом месяце
//Здоровье
//Здоровье
Ученые: посттравматический стресс инициирует долгосрочные изменения в работе мозга
//Общество
На Украине по боевой тревоге спецназ доставил носки генералу
//Общество
В пресс-службе Горбачева опровергли сообщения СМИ об ухудшении состояния его здоровья
//Общество
В Госдуме высказались о важности новых правил любительской рыбалки
Представители Аллы Вербер назвали официальную причину ее кончины
//Общество
//В мире
Жертвами тайфуна "Лекима" в Китае стали 13 человек, еще 16 пропали без вести
//Здоровье
Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов под Тамбовом
//В мире
Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана
На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы
//Общество
//В мире
//Общество
//В мире
//Общество
Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах
//В мире
//Общество
//Общество
В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду
Все авторы >>
"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов