Медведев призвал правительство и глав регионов задуматься о заказниках

Наличие заповедников и заказников в России зачастую приводит к деградации природы в них, а в ряде случаев всем этим торгуют, заявил в воскресенье президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию туристического кластера на Северном Кавказе.

Президент обратил внимание глав субъектов РФ на необходимость поддерживать заповедники в надлежащем состоянии.

"В России очень много заповедников и заказников, но, к сожалению, зачастую их наличие просто оправдывает бесхозяйственность", - сказал президент на совещании в Краснодарском крае, передает пресс-служба Кремля.

"Там не происходит ни должного ухода за лесом и водой, и в то же время там нельзя вести никакой хозяйственной деятельности. В результате происходит просто деградация, а в ряде случаев всем этим торгуют", - продолжил Медведев.

"Государство не может туда зайти, поскольку это охраняемый объект, а на самом деле там идет варварская эксплуатация, причем в нелегальной форме", - подчеркнул Медведев.

"Об этом я призываю призадуматься правительство и руководителей регионов", - обратился президент к участникам совещания.