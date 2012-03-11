Протоиерей Чаплин призвал к покаянию участниц Pussy Riot

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ и общества протоиерей Всеволод Чаплин считает, что участницы панк-группы Pussy Riot должны покаяться и изменить жизнь.

Священнослужитель призвал девушек, устроивших скандальную акцию с пением и плясками у входа в алтарь храма Христа Спасителя, к "покаянию и изменению жизни".

"Лучшим благом для участниц и организаторов этой акции - в кавычках - являются покаяние и изменение жизни. Без этого их ждет трагичное, ужасное будущее. Если же они найдут в себе силы измениться, признать свою неправоту и больше никогда не совершать ничего подобного - простит их Господь, проявит милосердие и Церковь. Надеюсь, что не останется к этому без внимания и государство", - заявил Чаплин, передает РИА Новости.

Напомним, в Москве в главном православном храме пять девушек 21 февраля надели маски, и перед алтарем и спели песню политического и кощунственного для верующих содержания. В рамках расследования уголовного дела 3 марта были задержаны четверо активистов группы - три девушки и мужчина, еще две активистки группы Pussy Riot были задержаны 4 марта. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Известный рок-музыкант Юрий Шевчук призвал не наказывать участниц Pussy Riot, арестованных после акции в храме Христа Спасителя, а простить по «христиански».

Чаплин считает, что "странно требовать от Церкви, чтобы она, будучи отделенной от государства, повлияла на следствие или суд".

В Москве прошли одиночные пикеты в защиту феминисток - участниц панк-группы «Pussy Riot».