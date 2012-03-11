Петербург стал четвёртым российским регионом, запретившим гей-пропаганду

Городской закон, предусматривающий штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также за пропаганду педофилии в Санкт-Петербурге подписал в воскресенье губернатор Георгий Полтавченко.

"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал седьмого марта закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении на сайте мэрии.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, отмечает пресс-служба.

Таким образом, Санкт Петербург стал четвёртым российским регионом, гда законодательно запретили гей-пропаганду. Подобный закон с 2006 года уже действует в Рязанской области, а с 2011 года – в Архангельской области. В феврале аналогичный законопроект был принят Костромской областной Думой, в марте готовится к принятию Законодательным собранием Новосибирской области.

"АН" писали, что в воскресенье петербургский гей-активист Николай Алексеев подал в суд иск на депутата ЗАКСа Санкт-Петербурга Виталия Милонова, утверждая, что законодатель опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию в процессе публичного обсуждения законопроекта о штрафах за гей-пропаганду.

Напомним, депутаты законодательного собрания Петербурга в начале марта в третьем, окончательном, чтении приняли поправки в городской закон об административных правонарушениях, предусматривающий штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и пропаганду педофилии.

Согласно тексту закона, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних влекут административный штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.