Заводской брак украинского завода стал причиной схода вагонов в ЕАО

Причиной схода вагонов с углем с железнодорожных путей в районе станции Аур в Еврейской автономной области стал заводской брак украинского Кременчугского сталелитейного завода.

Причину происшествия на Дальневосточной железной дороге установила специальная комиссия РЖД. Российские железнодорожники бьют тревогу. По данным РЖД от 15 марта 2011 года, за десять лет (с 2001 по 2011 года) произошло 73 случая излома боковых рам тележек грузовых вагонов. При этом пик пришелся на 2010 и 2011 года. В 2009 году было зафиксировано только 12 изломов, тогда как в 2010 году уже целых 21 случай, а в 2011 году (за весь год) – 24 излома боковых рам. В прошлом году это произошло в том числе по вине Азовэлектростали (11 случаев) и Кременчугского завода (три случая).

Для сравнения, с 2001 по 2005 года такие изломы случались максимум один раз в год, а то и вовсе не было ни одного случая.

В 2012 году ситуация с изломами не улучшилась. Только за первые месяцы этого года произошло уже 12 случаев излома боковых рам тележек грузовых вагонов.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя Комитета по промышленности Государственной Думы РФ Владимир Гутенев подтвердил, что ситуация с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава, укомплектованного литьем производства украинских предприятий – критическая.

«Происшествие на станции Аур в Еврейской автономной области, где в воскресенье, 11 марта, произошло столкновение грузовых поездов и сход с рельсов вагонов из-за излома боковой рамы тележки одного из вагонов вследствие производственного брака – не первое в 2012 году, а в 2011 подобных аварий на сети железных дорог России было 24. И более половины изломов произошло с боковыми рамами, произведенными на Украине, в частности, ЧАО «АзовЭлектроСталь» - заявил Владимир Гутенев.

«Буквально накануне аварии в Еврейской автономной области, 7 марта 2012 года, я направил депутатский запрос Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Александру Касьянову. Необходимо выяснить какие были выданы предписания по фактам произошедших крушений и выполнены ли они, кто выдавал сертификаты на продукцию производства ЧАО «АзовЭлектроСталь» и были ли предприняты меры украинскими производителями для устранения выявленных проблем с качеством крупного вагонного литья. Ситуация с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава, укомплектованного литьем производства украинских предприятий – критическая. Требует тщательного и скрупулезного изучения и расследования. Ведь в данном случае речь идет не только о причинении материального ущерба российским государственным и частным компаниям, но и о возможных человеческих жертвах», - отметил Первый вице-президент Союза машиностроителей России.