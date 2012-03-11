Гей-активист требует с питерского депутата миллион за свою честь

Основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев подал иск на депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Виталия Милонова в Октябрьский районный суд Северной столицы, утверждая, что законодатель опорочил его честь, достоинство и деловую репутацию.

"АН" писали, что в начале марта депутаты городского парламента в третьем, окончательном, чтении приняли поправки в городской закон об административных правонарушениях, предусматривающий штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и пропаганду педофилии.

После рассмотрения в первом чтении закон вызвал широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

"Поводом для обращения в суд послужили ряд высказываний законодателя в адрес гей-активиста... депутат, в частности, заявил, что "гражданину Алексееву сейчас срочно, срочно нужно оправдывать те средства, которые он получает в виде западных грантов. Поэтому он специально идет на провокацию", - говорится в сообщении.

Алексеев посчитал высказывания петербургского депутата оскорбительными и в качестве компенсации морального вреда потребовал взыскать с Милонова миллион рублей. Также он просит опровергнуть распространенные о нем сведения.

"Характеристика истца, как лица, чья общественная деятельность финансируется из-за рубежа, была употреблена с целью показать аморальный, неэтический характер действий истца. Поскольку истец является общественным деятелем и правозащитником... характеристика его деятельности, как финансируемой западом, подрывает к нему доверие", - отмечается в релизе.

В свою очередь, депутат ЗакСа Санкт-ПетербургаВиталий Милонов сообщил РИА Новости, что считает иск пиаром и пока не готов его комментировать с юридической точки зрения.

"Иска пока не видел", - сказал депутат.