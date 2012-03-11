В Москве прошли обыски в офисе Российского союза автостраховщиков

В Москве полиция в воскресенье провела обыски в офисе Российского союза автостраховщиков. Обыск в офисе РСА связан с ранее возбужденным уголовным дело в связи с мошенничеством страховой компании, которая являлась членом союза.

Сотрудники Следственного отдела МВД по Тверскому району и Управления экономической безопасности по Центральному административному округу Москвы провели обыск в офисе начальника контрольно-аналитического отдела Российского союза автостраховщиков Дмитрия Позднякова, передает Интерфакс.

Были проведены оперативно-следственные мероприятия. Проведена выемка необходимой документации,передает РИА Новости. В РСА подтвердили факт проведения следственных мероприятий.