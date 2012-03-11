Сити-менеджера Ставрополя, обвиняемого во взяточничестве, увезли из края

Из Ставрополя в Северную Осетию из соображений безопасности перевезли арестованного ставропольского сити-менеджера. Главе администрации столицы края Игорю Бестужему предъявлено официальное обвинение в покушении на получение взятки в 50 млн руб.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал, что Бестужий планировал получить 50 миллионов рублей за предоставление в аренду под строительство торгового комплекса земельного участка площадью 5 гектаров, который находится в муниципальной собственности. Чиновник действовал через своего общественного помощника Козлова и риелтора, уточняет ИТАР-ТАСС.

"Бестужий не получил взятку по независящим от него причинам, поскольку посредники были задержаны с поличным", — пояснил представитель СК России.

Краевое следственное управление Следственного комитета России предъявило Игорю Бестужеву обвинение по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере"). Владимир Маркин подчеркнул, что Бестужий полностью признал свою вину в совершении указанного преступления и дал показания по существу предъявленного ему обвинения.

"В связи необходимостью принятия мер безопасности в отношении Бестужего, он этапирован для содержания в изолятор временного содержания (ИВС) Главного управления МВД РФ по Республике Северная Осетия-Алания до устранения угрозы его безопасности, о чем его близкие родственники в соответствии с требованиями УПК РФ были своевременно уведомлены", — отметил официальный представитель Следственного комитета.

Право на защиту обеспечено Игорю Бестужеву в полной мере, им заключены соглашения об оказании юридической помощи с несколькими защитниками, которые участвуют во всех следственных действиях, производимых с его участием, отметили в Следственном комитете.

"За время нахождения Бестужего под стражей, его состояние здоровья не ухудшалось, и каких-либо жалоб по этому поводу от него в администрацию ИВС, а также руководителю следственной группы не поступало", — добавил Маркин.

"АН" писали, что сити-менеджер Ставрополя задержан в начале февраля 2012 года и тогда же помещен под стражу. В доме Бестужева после ареста были проведены обыски. Также обыски прошли в его служебном кабинете и у его доверенных лиц, в ходе которых изъяли документы и черновые записи, связанные с его служебной деятельностью.

51-летний Игорь Бестужев был назначен главой администрации города в мае 2011 года, после того как выиграл конкурс на замещение этой должности. До этого он был вице-мэром города.