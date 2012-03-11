У подозреваемых по 282-й статье изъяли боеприпасы и нацистскую форму

В Тюменской области следователи, расследующие дело по 282-й статье УК, обнаружили у подозреваемых жителей посёлка Комаров арсенал современного и исторического оружия. Об этом 11 марта сообщил корреспондент "НацАкцента" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

Дело было возбуждено в связи с размещением "в социальной сети "Вконтакте" двух видеоролика ("Русское Сопротивление" и "Казнь…(Операция НСПР по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана 2007 год))", говорится в сообщении пресс-службы. Оба этих ролика были ранее признаны судом экстремистскими и включены в федеральный список экстремистских материалов.

По данным следствия, в ходе обыска, в гараже подозреваемого были обнаружены "газовый пистолет, несколько кастетов, металлическая цепь, ножи, а также лазерные диски, литература и символика". Все изъятые предметы будут направлены для проведения судебного исследования. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела был проведён обыск у жителя посёлка Комарово, во время которого были изъяты " два диска и лента с патронами, два пистолета, винтовка, пулемёт, штык-ножи, муляж фауст-патрона, а также нацистская символика и военная форма офицера Вермахта".

Следственные действия были произведены в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти, унижения группы лиц по национальному признаку, совершённые публично").