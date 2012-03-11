Сибиряки хотят оформить автономию

Организаторы Сибирской национально-культурной автономии (НКА) планируют получить юридический статус в течение недели. Один из создателей организации новосибирский художник Артем Лоскутов рассказал, что создать Сибирскую национально-культурную автономию они решили после завершения работы над фильмом "Нефть в обмен на ничего".

В своей кинематографической работе создатели продемонстрировали проблемы Сибири, главный корень которых кроется в "неправильно выстроенных финансовых взаимоотношениях с центром".

По мнению учредителей автономии, модель, при которой все предприятия, функционирующие на территории Сибири, платят налоги в Москве, не способствует развитию региона. "Такую модель необходимо менять, - заявил "НацАкценту" Лоскутов, - А для того чтобы легче и эффективнее отстаивать интересы сибиряков, мы решили создать организацию".



Помимо этого, по словам Лоскутова, к идее о создании НКА сибиряков присоединился главный эксперт Института питания Российской академии медицинских наук Яков Новоселов, занимающийся вопросами изучения питания лиц, проживающих в климатических условиях Сибири. По мнению эксперта, тяжелый климат Сибири требует более качественного питания, что в свою очередь должно выражаться в изменениях норм питания, которые отражены в потребительских корзинах и пенсиях.

Соавтор Артема Лоскутова в работе над фильмом Евгений Митрофанов рассказал, что документы для регистрации уже готовы и их подадут в ближайшее время.

Однако, по мнению директора департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Александра Журавского, зарегистрировать НКА в данном случае невозможно. "Для того, чтобы зарегистрировать НКА, необходимо, чтобы соответствующая национальность была признана экспертами и государством. Кроме того, для регистрации НКА необходимо, чтобы представители данной национальности составляли меньшинство на соответствующей территории", - заявил Журавский. По словам Журавского, в случае с Сибирью может быть зарегистрировано землячество.

Митрофанов сообщил, что по итогам переписи в Новосибирске проживает 4 тысячи сибиряков.