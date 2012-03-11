Медведев велел Ткачёву создать рай для российского среднего класса

Президент РФ Дмитрий Медведев в воскресенье пожелал губернатору Александру Ткачеву дальнейших успехов в развитии Краснодарского края и предложил ему создавать в регионе курорты, доступные для среднего класса.

Он отметил, что одним из элементов развития этого региона является развитие туризма вообще и горного туризма в частности.

"Четыре года назад я провел совещание. на котором рассматривались проблемы развития туризма на Северном Кавказе. Сегодня на совещании мы подведем итоги, что сделано за эти годы. Но по дороге в Краснодар я побывал в одном из красивейших мест на плато Лагонаки. С одной стороны - Адыгея, с другой - Краснодарский край. Здесь можно осуществить проект создания курорта, который будет посещать широкий круг наших людей и тех, кто находится на сопредельных территориях", рекомендовал Медведев, передает РИА Новости.

"В рамках подготовки к олимпийским играм мы развиваем Сочи, Красную Поляну, - добавил президент. - Это интересный проект, но им одним нельзя замыкаться, к тому же он достаточно дорог, хотя там тоже есть гостиницы разного ценового уровня. Необходимо создавать и другие курорты. Надо создать равноценные региональные курорты, где могли бы отдыхать люди со средним достатком, туристы, которые любят зимние виды спорта".

Медведев отметил, что "Сочи - наш главный курорт, но как на курорте мирового уровня там достаточно высокие цены. Нам надо создать сеть курортов, на которых бы отдыхали люди, принадлежащие к среднему классу, и цены там должны быть намного ниже, чем в Красной Поляне".

Президент подчеркнул, что сейчас "очень важно обратить внимание на экономическую составляющую курортов".

"АН" писали, что в воскресенье Медведев внёс на рассмотрение заксобрания Кубани кандидатуру Ткачёва для назначения его губернатором на 4-й срок.