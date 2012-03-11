ДОСААФ России: своя рука-владыка

В своей статье «Быть сильным, гарантии национальной безопасности для России», опубликованной 20.02.2012 в «Российской газете» В.В.Путин обращает особое внимание на профессиональную подготовку Вооруженных сил Российской Федерации, на организацию военно-патриотического воспитания школьников, на развитие военно-прикладных видов спорта и физической культуры. В связи с этим отмечена государственная важность работы, выполняемой ДОСААФ России.

С 2011 года государство из федерального бюджета в виде субсидий финансирует ДОСААФ России для выполнения возложенных на него государственных задач в размере более 1,6 млрд. руб.

По целевой статье только через Минобороны России на ДОСААФ России выделено порядка 1,4 млрд.руб.. Еще около 120 млн.руб.выделено через Минспорттуризм и более 95 млн. руб. – через Минобрнауки. Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета определены соответствующим решением Правительства. Все необходимые денежные средства перечислены в марте 2011 года на расчетный счет ДОСААФ России.

Выполнение обязательств центральным аппаратом ДОСААФ России были возложены на некоммерческие учреждения ДОСААФ России в соответствующих субъектах Российской Федерации.

Общие затраты образовательных учреждений на проведение работ составляют порядка 2,6 млрд. руб., т.е. недофинансирование из федерального бюджета в размере порядка 1,2 млрд. руб. и образовательными учреждениями должны компенсироваться денежными средствами, заработанными от коммерческой деятельности.

Что при этом делает центральный аппарат ДОСААФ России? Полученные федеральные средства не перечисляются образовательным учреждениям в соответствии с заданием в полном объеме, а перечисляются только менее половины необходимых средств на количество курсантов, находящихся в данный момент на обучении. При этом нормативный срок подготовки для утвержденной программы обучения составляет 4 месяца. Оставшиеся необходимые денежные средства на подготовку обучающихся курсантов перечисляются только после завершения курса обучения и получения документов из ГИБДД. И это при том, что образовательные учреждения должны одновременно оплачивать обязательные налоговые платежи, а также коммунальные и эксплуатационные затраты, резко возросла задолженность по земельному налогу, в пенсионный фонд

С учетом утвержденных Минобороны норм времени и программы обучения и норм времени на подготовку, около 1 млрд. руб. в течении 6 месяцев находятся на расчетном счете центрального аппарата ДОСААФ России.

Что же происходит с этими денежными средствами? А они «крутятся» с расчетного счета, открытого в 2010 году центральным аппаратом ДОСААФ России, в коммерческом банке ЗАО «Русский трастовый банк», который имеет только центральный офис и не имеет ни одного отделения (филиала) на территории России. Согласно рейтинга коммерческих банков России занимает почетное 523 место. Через данный банк центральным аппаратом ДОСААФ России осуществляются расчеты с образовательными учреждениями и организациями, на значительные денежные средства оформляются на длительные сроки депозитные договоры по заниженным процентным ставкам, зарабатываются непосильным трудом кем-то (надеемся без участия руководства ДОСААФ России) огромные денежные суммы.

Одновременно при взаиморасчетах руководитель финансового блока ДОСААФ России, влиятельная на руководителя ДОСААФ России Пономаренко Елена (ранее мы уже писали о семейном подряде этой шустрой дамы по освоению средств организации для удовлетворения личных финансовых потребностей) самостоятельно, без каких-либо экономических обоснований принимает решения о перераспределении денежных средств по образовательным учреждениям. Так, в среднем образовательные учреждения Республики Бурятия получили федеральных денежных средств в размере более 30 тыс. руб., образовательные учреждения Республики Якутия – более 35 тыс. руб. При подготовке в ДОСААФ России экономическое обоснование на выделение денежных средств из федерального бюджета в 2011 году их средний объем на подготовку одного специалиста составлял около 24000 руб. Превышение нормативов оплаты, по нашей информации, также произошло по образовательным учреждениям Ставропольского края, Владимирской, Кировской, Самарской, Томской областей, а недополучили согласно нормативов – образовательные учреждения Псковской, Тамбовской областей, Карелии, Алтайского края, г. Санкт-Петербург и другие. Фактически за один и тот же объем выполненных работ образовательные учреждения по самостоятельному решению Пономаренко Е.В. получают различные суммы денег.

В результате столь выборочного подхода по определению себестоимости выполненных работ в образовательных учреждениях с геометрической прогрессией увеличивается кредиторская задолженность, в основном за счет невозможности оплаты обязательных налоговых платежей в бюджеты, что влечет за собой принудительную процедуру банкротства.

Правда есть от этого и «плюсы», можно увольнять, как несправившихся, неугодных руководителей, а взамен назначать других, лояльно настроенных к руководителю организации, имеющих право голосовать по организационным и кадровым вопросам на съездах организации. Можно им на определенных условиях и бюджетных денег подбросить.

Аналогичная ситуация с расходованием субсидий уже наблюдается и в 2012 году.

В результате только за 2010-2011 годы число организаций ДОСААФ России, имеющих отрицательную структуру баланса увеличилось более чем в 1,5 раза, более чем в 100 учреждениях и организациях арестованы расчетные счета, более 25% организаций имеют задолженность по заработной плате более 2-х месяцев.

Интересно происходит и с денежными средствами от Минспорттуризма, объем финансирования от которого в 2011 году составил более 100 млн. руб., соглашением сторон были определены номенклатура и количество поставляемого оборудования. Однако более 70% договоров были заключены через посреднические коммерческие фирмы. Так самолет «Экстра», закупаемый за рубежом, поставляется через посредника. В конце декабря 2011 года между ДОСААФ России и посредником был подписан акт приема-передачи, хотя по состоянию на начало февраля 2012 года самолет еще находится на заводе-изготовителе. Аналогичная ситуация и с пилотажным планером: акт подписан сторонами в декабре 2011 года, а сам планер еще на заводе – изготовителе. Также по договору заказ спортивных мотоциклов производился через посредника – поставлена только часть, а другая часть мотоциклов якобы находятся в пути. Правда, акты приема-передачи по ним подписаны в декабре 2011 года. Денежные средства по данным договорам в полном объеме перечислены на расчетные счета посредников в самом конце 2011 года. В нарушении заключенных соглашений в Минспорттуризм направлены отчеты о полном выполнении работ по субсидиям в 2011 году.

В целом создается ситуация, когда государство всеми силами старается решить задачи по модернизации ДОСААФ России для выполнения возложенных на него государственных задач, с другой стороны, получаются отрицательные результаты для организации в целом.

Кто повлияет на то, чтобы исправить ситуацию?

Уже реально управляющая ДОСААФ России в своих интересах (а может и не только в своих) финансами, рвущаяся к большей власти руководитель экономического блока Пономаренко Е.А или Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Маев С.А. примет решительные конкретные меры (а не только управляющий с помощью команд, лозунгов и бесконечных планов работ) по недопущению создавшейся криминальной ситуации, а может уже пора вмешаться контролирующим государственным органам и организациям?

В этой связи любителям «пилить» государственный бюджет следует наполнить слова программной статьи «ОПК - руководство к действию» от 20.02.2012 года Путина В.В.: «Мы будем решительно пресекать коррупцию в военной промышленности и Вооруженных силах, неуклонно следуя принципу неотвратимости наказания».



