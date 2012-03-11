Власти Элисты назначат нового сити-менеджера

Депутаты городского собрания Элисты в воскресенье на внеочередном заседании решили расторгнуть контракт с сити-менеджером Николаем Андреевым. Депутаты большинством голосов проголосовали за отмену решения горсобрания от 17 февраля 2011 года о назначении Андреева главой мэрии Элисты.

Глава Калмыкии Алексей Орлов выступил перед депутатами и предложил предоставить карт-бланш нынешним городским властям сроком на 35 дней. Но народные избранники проголосовали за отставку Андреева, передает Интерфакс.

Депутаты предложили вместо Андреева две кандидатуры - Церена Денисова и первого заместителя главы мэрии Элисты Алексея Хаваева. 16 депутатов проголосовали за Денисова. Хаваева поддержали четыре депутата. Двое воздержались.

На ближайшем очередном горсобрании Элисты в повестку дня будет включен вопрос о конкурсной комиссии по назначению нового сити-менеджера Элисты. Церен Денисов, 1970 года рождения, окончил Ростовский государственный университет, в недавнем прошлом - предприниматель, ныне временно безработный.