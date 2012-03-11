Бывший руководитель метрополитена Гаев серьезно болен

Бывший руководитель московского метрополитена Дмитрий Гаев, подозреваемый в злоупотреблениях, выехал за границу для лечения с согласия следователя. Адвокат Гаева Александр Аснис сообщил, что нн действительно серьезно болен, а не скрывается от правоохранительных органов.

Защитник отметил, что дата возвращения Гаева зависит от результатов лечения. Он также уточнил, что экс-руководитель метрополитена до сих пор находится в статусе подозреваемого, следствие не предъявило ему официальных обвинений.До отъезда Гаев был неоднократно допрошен. В ходе расследования он дал исчерпывающие показания обо всех обстоятельствах дела.

Замглавы Следственного департамента МВД РФ Александр Ягодин сообщил, что Дмитрий Гаев выехал из России на законных основаниях и с согласия следствия, передает РИА Новости.

Напомним, в феврале 2011 года правоохранительные органы установили, что Дмитрий Гаев злоупотреблял полномочиями, создал систему личного обогащения и нанёс ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Дмитрий Гаев возглавлял ГУП «Московский метрополитен» с 1995 года. В период его руководства были открыты 24 новые станции, были разработаны и начали эксплуатироваться вагоны 81-740 «Русич». В рамках создания новых систем безопасности организован ситуационный центр метрополитена, станции и поезда оснащены системой видеонаблюдения, установлены колонны экстренного вызова на платформах станций, внедрён новый вид турникетов.



При Д.В. Гаеве в подземке были введены билеты с ограниченным сроком годности.Кроме того, было начато введение эффективных средств оплаты проезда, таких как бесконтактные смарт-карты, карты Ультралайт и социальная карта москвича.