Аппарат полпреда в СКФО Хлопонина обзавёлся крышей в Пятигорске
11 марта 2012, 17:24 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
На Ставрополье аппарат полпреда президента РФ в СКФО покинул в воскресенье окончательно временную резиденцию в Ессентуках и переехал в столицу региона город Пятигорск, в здание - памятник архитектуры, построенное в 1909 г. архитектором Зелинским.
С момента образования округа в начале 2010 года полпредство СКФО располагалось в здании администрации Кавказских Минеральных Вод в Ессентуках. Все это время резиденция в Пятигорске была на реконструкции, напоминает ГТРК "Ставрополье".
Здание бывшей гостиницы "Бристоль" (в позднесоветские времена — гостиница "Машук") летом 2010 года для полпредства уступил Российский государственный социальный университет, который переехал на окраину Пятигорска.
В Пятигорск резиденция начала перемещаться в начале лета 2011 года.
Теперь аппарат полпреда президента в СКФО, вице-премьера РФ Александра Хлопонина окончательно устроился по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Кирова, дом 26, в районе "Цветника".
Примечательно, что Северо-Кавказский федеральный округ в текст Указа Президента, определяющий адреса полномочных представителей, до сих пор не внесён.