Аппарат полпреда в СКФО Хлопонина обзавёлся крышей в Пятигорске

На Ставрополье аппарат полпреда президента РФ в СКФО покинул в воскресенье окончательно временную резиденцию в Ессентуках и переехал в столицу региона город Пятигорск, в здание - памятник архитектуры, построенное в 1909 г. архитектором Зелинским.

С момента образования округа в начале 2010 года полпредство СКФО располагалось в здании администрации Кавказских Минеральных Вод в Ессентуках. Все это время резиденция в Пятигорске была на реконструкции, напоминает ГТРК "Ставрополье".

Здание бывшей гостиницы "Бристоль" (в позднесоветские времена — гостиница "Машук") летом 2010 года для полпредства уступил Российский государственный социальный университет, который переехал на окраину Пятигорска.

В Пятигорск резиденция начала перемещаться в начале лета 2011 года.

Теперь аппарат полпреда президента в СКФО, вице-премьера РФ Александра Хлопонина окончательно устроился по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Кирова, дом 26, в районе "Цветника".

Примечательно, что Северо-Кавказский федеральный округ в текст Указа Президента, определяющий адреса полномочных представителей, до сих пор не внесён.