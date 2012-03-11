//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Авиастроители померялись силами в биатлоне и хоккее

11 марта 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Авиастроители померялись силами в биатлоне и хоккее
knaapo.ru

Комсомольские авиастроители приняли участие в 23-м Слёте молодёжи ОАО «НПО «Сатурн». Он объединил 23 команды - представителей компаний авиационной промышленности и основных партнеров Объединения.

География участников охватывает Рыбинск, Ярославль, Москву, Лыткарино и - впервые - Комсомольск-на-Амуре.
23-й Слёт молодёжи в ОАО «НПО «Сатурн» стал настоящим испытанием для ребят из команды «КнААПО».

По словам наших участников насыщенной и разнообразной была спортивная программа, известная стараниями организаторов, далеко за пределами Ярославского региона. Команды мерялись силами в биатлоне, спортивном ориентировании, хоккее, домбайском футболе, костюмированной эстафете и пр. Самым сложным соревнованием стала мультигонка. Каждый ее участник в течение дня должен был преодолеть около 20 километров дистанции, выполняя по ходу разнообразные, как правило, интеллектуальные задания.

Творческие конкурсы Слёта были посвящены году российской истории. Условия некоторых стали известны на месте соревнований - это был своего рода экспромт. В одном из творческих состязаний – конкурсе видеороликов – «КнААПОвцы» заняли первое место.

«Впечатления просто замечательные, - делятся эмоциями «новобранцы» 23-го Слёта представители команды «КнААПО». - Мы безмерно рады, что добрались до рыбинского предприятия, преодолев 8000 километров (!). Мы выбирали в команду лучших, чтобы достойно показать себя. В их числе есть и организаторы слётовского движения молодёжи КнААПО. Поэтому одна из наших целей – посмотреть, перенять опыт и вернуться домой с новыми впечатлениями и идеями».

Напомним, что двигателестроительная компания «Сатурн» - партнёр Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения в программе производства межрегионального лайнера «Сухой Суперджет 100». Именно НПО «Сатурн», в кооперации с зарубежными коллегами — компанией «Снекма», является разработчиком и производителем авиационного двигателя SaM146 для самолета «Сухой суперджет-100».

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровском крае женщин в декрете обучат новым специальностям

В Хабаровском крае женщин в декрете обучат новым специальностям 09.08 14:56

В Хабаровском крае 400 женщин в декретном отпуске каждый год повышают профессиональную квалификацию совершенно бесплатно. В 2020 году будет запущена новая программа обучения для молодых мам. >>
Хабаровчане повально болеют энтеровирусом

Хабаровчане повально болеют энтеровирусом 09.08 14:38

В Хабаровском крае наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За истекшую неделю к медикам обратились порядка двух сотен человек с соответствующими симптомами. >>
Из Екатеринбурга в Хабаровск будет прямой рейс

Из Екатеринбурга в Хабаровск будет прямой рейс 09.08 14:20

«Уральские авиалинии» запускают беспосадочный рейс из Екатеринбурга в Хабаровск >>
Первые зампреды правительства Хабаровского края согласованы Закдумой

Первые зампреды правительства Хабаровского края согласованы Закдумой 09.08 14:20

Комитет правительства Хабаровского края одобрил кандидатуры на должности первых заместителей правительства, предложенные губернатором Сергеем Фургалом. >>
Губернатору Хабаровского края «все равно, кто будет баллотироваться в депутаты»

Губернатору Хабаровского края «все равно, кто будет баллотироваться в депутаты» 09.08 10:04

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с координатором штаба Навального в Хабаровске Алексеем Ворсиным. Ворсин жаловался главе регионального белого дома на незаконный, по его мнению, отказ в регистрации ему как кандидату. >>
Выборы: Фургал «берет ситуацию на контроль», но «не несет ответственности»

Выборы: Фургал «берет ситуацию на контроль», но «не несет ответственности» 08.08 13:11

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выслушал жалобы «завернутого» оппозиционного кандидата на выборы в городскую думу Алексея Ворсина. Глава региона пообещал взять ситуацию на контроль. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровске собирают подписи за перенос выборов

В Хабаровске собирают подписи за перенос выборов 08.08 12:31

В центре краевой столицы у здания краевой Законодательной думы проходит сбор подписей за перенос даты выборов в Хабаровском крае. На данный момент подписи оставили более 50 человек, помимо участников акции. >>
Дмитрий Медведев взялся за реконструкцию аэропорта в Советской Гавани

Дмитрий Медведев взялся за реконструкцию аэропорта в Советской Гавани 08.08 11:23

Над разработкой предложений по реконструкции аэропорта в Хабаровском крае работает региональное и федеральное правительство >>
В Хабаровском крае поддержат элитное семеноводство на 6,2 млрд рублей

В Хабаровском крае поддержат элитное семеноводство на 6,2 млрд рублей 08.08 10:53

Краевой Минсельхоз завершил рассмотрение документов от сельхозпроизводителей на предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. Общий размер субсидий составит 6,2 миллиарда рублей. >>
В Хабаровском крае не позволят тратить маткапитал на аварийное жилье

В Хабаровском крае не позволят тратить маткапитал на аварийное жилье 08.08 10:51

Региональный парламент принял закон, усиливающий контроль за расходованием средств материнского капитала. Тратить их на аварийное жилье теперь нельзя. >>
Хабаровская сеть киосков печати стала лучшей в стране

Хабаровская сеть киосков печати стала лучшей в стране 07.08 17:37

Хабаровское «Агентство Распространения Печати «Экспресс» заняло первое место на III Всероссийском конкурсе «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации». >>
Сотрудники «Холдоми» написали открытое письмо губернатору Хабаровского края

Сотрудники «Холдоми» написали открытое письмо губернатору Хабаровского края 07.08 12:31

Работники компании ООО «Экстрим-Сервис» - одного из учредителя ГЛК «Холдоми» - написали открытое письмо губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. СОтрудники хотят прекращения режима чрезвычайной ситуации на территории базы. >>

//Новости ADWILE

Два села в Хабаровском крае отрезаны от цивилизации паводком

Два села в Хабаровском крае отрезаны от цивилизации паводком 07.08 12:30

В Хабаровском крае обильные осадки переполнили реку Темню и Алексаеевский ключ. Водоемы разлились в Охотском районе, отрезав от большой земли два села. >>
Хабаровскую сою травят китайскими пестицидами

Хабаровскую сою травят китайскими пестицидами 07.08 12:01

Представители Россельхознадзора осмотрели поля Хабаровского района после обращения местных жителей. Граждан волновал вопрос обработки угодий неизвестными химикатами. >>
Семьи Хабаровского края начали получать льготную ипотеку

Семьи Хабаровского края начали получать льготную ипотеку 06.08 15:20

Три финансовые организации в Хабаровском крае начали предоставлять льготную ипотеку для семей. Особыми условиями могут воспользоваться семьи, в которых 2-й и последующие дети родились с 1 января 2019 г. На территории региона заявления принимают Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. >>
В Хабаровске экс-полицейский признан виновным по делу об убийстве Драчева

В Хабаровске экс-полицейский признан виновным по делу об убийстве Драчева 06.08 12:07

Бывший сотрудник полиции признан виновным в халатности по делу Драчева в Хабаровске >>
Сергей Фургал не готов взять на себя ответственность за справедливые выборы

Сергей Фургал не готов взять на себя ответственность за справедливые выборы 06.08 12:07

В Хабаровске состоялась встреча губернатора Сергея Фургала с кандидатами в депутаты в краевую Законодательную думу. На встрече присутствовали представители шести политических партий. >>
Росавиация просит отсрочить открытие аэропорта Хабаровска

Росавиация просит отсрочить открытие аэропорта Хабаровска 06.08 10:45

Глава Росавицаии Александр Нерадько попросил о переносе ввода хабаровского аэропорта в эксплуатацию с 2019 на 2020 год. >>

//Новости МирТесен

Геймер из Хабаровского края прокачал персонаж и пошел под суд

Геймер из Хабаровского края прокачал персонаж и пошел под суд 06.08 10:44

Расследование по делу хитроумного геймера завершилось в Хабаровском крае. Хакер взломал сетевую игру. Дальневосточник использовал вредоносное программное обеспечение, чтобы блокировать технические средства защиты информации, которая передается между участниками игры и ее серверами. >>
Хабаровский край лидирует по выполнению «дорожного» нацпроекта

Хабаровский край лидирует по выполнению «дорожного» нацпроекта 05.08 16:16

В выполнении национального проекта «Безопасные и качественные дроги» в Хабаровском крае проходит с одними из лучших по стране показателями >>
Хабаровчане требуют перенести выборы из-за произвола избиркома

Хабаровчане требуют перенести выборы из-за произвола избиркома 05.08 11:00

Представители СР в Хабаровском крае требуют перенести выборы. Причиной требований справедливороссы называют произвол избирательной комиссии. >>

//Новости партнеров

Третья группа косаток из «китовой тюрьмы» отправилась в Хабаровский край

Третья группа косаток из «китовой тюрьмы» отправилась в Хабаровский край 03.08 10:38

Из бухты Средняя Приморского края отправилась в Хабаровский край третья группа косаток – узников «китовой тюрьмы». Морские животные обретут свободы в Охотском море. >>
Три острова около Хабаровска уходят под воду

Три острова около Хабаровска уходят под воду 03.08 10:36

Острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский подтоплены из-за паводка. Утром 3 августа вода поднялась еще на четыре метра. >>
«Амурские столбы»: определен дизайн павильона Хабаровского края на ВЭФ

«Амурские столбы»: определен дизайн павильона Хабаровского края на ВЭФ 03.08 10:36

В Приморском крае на набережной бухты Аякс, остров Русский, стартовало возведение павильона Хабаровского края. Он будет декорирован в виде памятника природы региона – «Амурских столбов». >>

//Новости СМИ2

Губернатор Хабаровского края просит Медведева денег на скорую помощь

Губернатор Хабаровского края просит Медведева денег на скорую помощь 02.08 17:04

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить финансирование службы скорой медицинской помощи на Дальнем Востоке.и >>
Канадцы скупают хабаровские золотые месторождения

Канадцы скупают хабаровские золотые месторождения 02.08 17:03

Одни из мировых лидеров золотодобычи – канадская компания Kinross Gold решила расширить свое присутствие в РФ. Организация приобретает месторождение Чульбактан в Хабаровском крае за $283 миллиона. >>
В китайский Фуюань из Хабаровска больше не ходит паром

В китайский Фуюань из Хабаровска больше не ходит паром 02.08 17:02

В Хабаровске 6 августа закроется пограничный пункт пропуска на Амуре, которым пользовались пассажиры рейсов Хабаровск-Фуюань. Временное ограничение обусловлено высоким уровнем воды в реке. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем
2

Как продлить жизнь своего смартфона?
3

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
4

Трамп забыл о Зеленском
5

В Хабаровском крае женщин в декрете обучат новым специальностям

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры