Авиастроители померялись силами в биатлоне и хоккее

Комсомольские авиастроители приняли участие в 23-м Слёте молодёжи ОАО «НПО «Сатурн». Он объединил 23 команды - представителей компаний авиационной промышленности и основных партнеров Объединения.

География участников охватывает Рыбинск, Ярославль, Москву, Лыткарино и - впервые - Комсомольск-на-Амуре.

23-й Слёт молодёжи в ОАО «НПО «Сатурн» стал настоящим испытанием для ребят из команды «КнААПО».

По словам наших участников насыщенной и разнообразной была спортивная программа, известная стараниями организаторов, далеко за пределами Ярославского региона. Команды мерялись силами в биатлоне, спортивном ориентировании, хоккее, домбайском футболе, костюмированной эстафете и пр. Самым сложным соревнованием стала мультигонка. Каждый ее участник в течение дня должен был преодолеть около 20 километров дистанции, выполняя по ходу разнообразные, как правило, интеллектуальные задания.

Творческие конкурсы Слёта были посвящены году российской истории. Условия некоторых стали известны на месте соревнований - это был своего рода экспромт. В одном из творческих состязаний – конкурсе видеороликов – «КнААПОвцы» заняли первое место.

«Впечатления просто замечательные, - делятся эмоциями «новобранцы» 23-го Слёта представители команды «КнААПО». - Мы безмерно рады, что добрались до рыбинского предприятия, преодолев 8000 километров (!). Мы выбирали в команду лучших, чтобы достойно показать себя. В их числе есть и организаторы слётовского движения молодёжи КнААПО. Поэтому одна из наших целей – посмотреть, перенять опыт и вернуться домой с новыми впечатлениями и идеями».

Напомним, что двигателестроительная компания «Сатурн» - партнёр Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения в программе производства межрегионального лайнера «Сухой Суперджет 100». Именно НПО «Сатурн», в кооперации с зарубежными коллегами — компанией «Снекма», является разработчиком и производителем авиационного двигателя SaM146 для самолета «Сухой суперджет-100».