Авиастроители КНААП устроили «Снежный экстрим»

На горнолыжном комплексе «Холдоми» состоялось первое спортивно-массовое мероприятие «Снежный экстрим», организованное ОАО «КнААПО» при поддержке Хабаровского регионального отделения «СоюзМаш России».

В нём приняли участие около 90 человек - сотрудники комсомольского авиационного объединения.

Программа соревнований включала в основном спортивно-развлекательные соревнования («тюбслей» – командный скоростной спуск с горы на тюбингах, бег в лыжных ботинках, «хоккеизм» и пр.). Главным событием состязаний стала экстремальная эстафета, по правилам которой участники должны были спуститься с горы на лыжах и сноубордах с хрупким грузом в руках.

Кроме того, каждая команда попробовала силы и в предвыборной агитации: участники должны была приготовить сценарий агитационного видеоролика для несуществующего кандидата в Президенты.

- Идея собрать молодёжь на свежем воздухе родилась давно, - говорит один из организаторов мероприятия Трофим Дмитриев - член инициативной молодёжной группы ОАО «КнААПО». – Мы стремимся привлечь молодёжь нашего предприятия к здоровому образу жизни, вызвать интерес к зимним видам спорта. Кроме того, в рамках подобных мероприятий отрабатывается навык внутрикомандного взаимодействия, для ребят это отличная возможность познакомиться, узнать тех, кто работает рядом, завязать дружеские и деловые контакты. Ну и, конечно же, конкурсом видеороликов мы, накануне выборов Президента России, хотели акцентировать внимание ребят на значимости этого события. Думаю, у нас всё получилось.

По результатам «Снежного экстрима» из восьми команд-участниц были определены лидеры: первое место - команда «Атом», второе – команда «7UP», третье - у команды «SnowBand».

Также организаторы присудили несколько персональных номинаций: «Тёртый калач» (Павел Соснов, такелажник одного из цехов предприятия), «Самый нежный и заботливый» (Виктор Соколов, ученик токаря), «Самый шустрый» (Николай Санжаров, руководитель группы электронавигационного оборудования).

- Мы получили огромное удовольствие от мероприятия, - делится впечатлениями Алёна Хрущёва (инженер-технолог ОАО «КнААПО»), – Самым сложным испытанием стала экстремальная эстафета, но наша команда справилась. Это было действительно здорово!