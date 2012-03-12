Моряки борются за возобновление строительства музея истории ВМФ РФ

Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота России, на территории которого находятся уникальные экспонаты: ПЛ Б-396 «Новосибирский комсомолец», экраноплан «Орленок» и десантный катер на воздушной подушке «Скат» терпит бедствие.

Ветераны Тихоокеанского флота, ветераны Вооруженных сил СССР, ветераны Вооруженных сил России, сотрудники музея и общественность подают сигнал SOS и с открытым письмом обратились к премьер-министру РФ Владимиру Путину.

Прекратилось финансирование строительства павильона для музейных экспонатов.

Сотрудники музея «ММК истории ВМФ России» рассказали «Аргументам недели»: «Вся проектно-сметная документация на строительство служебного павильона и инженерных сетей к 2008 году была выпущена, согласована и утверждена во всех необходимых инстанциях, в том числе и в Департаменте природопользования. Выпущен был и акт АРИ. Таким образом, можно было начинать строительство комплекса и его 1-ой очереди - служебного павильона.

Однако из-за известного кризиса строительство служебного павильона отложено на неопределенное время. Известно, что не делать ничего – легче всего. Поэтому, в чиновничьих кругах все чаще раздаются голоса, что, дескать, в природоохранной зоне нельзя строить вообще ничего, хотя несколько лет назад было можно.

С точки зрения чиновников все бы ничего, но что же делать с установленными на территории будущего комплекса уникальными экспонатами: ПЛ Б-396, экранопланом «Орленок» и десантным катером на воздушной подушке «Скат»? Если на текущее содержание ПЛ Б-396 все эти годы финансирование осуществлялось (и поэтому на лодке проводились все необходимые эксплуатационные мероприятия для ее сохранности), то на содержание экраноплана «Орленок» и десантного катера «Скат» музею не выделялось ни копейки, да и не могло быть выделено, т.к. эти экспонаты еще не переоборудованы в музейные и не переданы музею. Поэтому они приходят в негодность, причем с годами интенсивность их «гниения» резко возрастает.

Думаю, что через несколько лет без принятия соответствующих мер, мы их потеряем. Удивительную молчаливую позицию занимает Департамент имущества города Москвы, который в первую очередь должен озаботиться сохранением собственности, полученной им от федералов.

Видимо, все идет по поговорке « пока гром не грянет (в виде обрушения экраноплана, например,) – мужик не перекрестится».

Теперь к вопросу о людях, которые несмотря ни на что каждый день осуществляют прием посетителей: москвичей, жителей подмосковья и соседних областей и других городов России. Приходят к нам и иностранные граждане. Восторженных отзывов от посещения экспозиции Главного экспоната музея – ПЛ Б396 – не счесть, только официальных почетных грамот, дипломов и благодарностей от коллективных посещений различных организаций больше 3-х десятков, в том числе и от официальных военных структур города Москвы.

Большую часть посетителей составляют дети школьного возраста и молодые люди, с которыми музей проводит постоянную воспитательную работу военно-патриотического характера: регулярные встречи с ветеранами военно-морского флота – участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лекции, кинолектории, налажено взаимодействие со школами, кадетскими корпусами и т.п.

Музей старается привить молодым людям любовь к Родине, военно-морскому Флоту, помочь в выборе военно-морской профессии. Думается, трудно переоценить значимость этой работы. Кроме того, благодаря финансированию Департамента культуры города Москвы в музее появились такие интерактивные комплексы как «стенд виртуального пилотирования экраноплана», образовательный класс «Фарватер», информационный комплекс «Онтарио», которые позволяют передать реальные ощущения условий жизни и службы в ВМФ, совершать виртуальные путешествия и полеты, показывают романтику военно-морской службы. Программы образовательного класса «Фарватер» помогают школьникам в доступной игровой форме с использованием компьютерной техники осваивать учебные школьные программы.

В то же время размещение сотрудников, принимающих посетителей, и их быт никак не соотносится с тем, что музей находится в Москве, а сейчас на дворе 21-й век. Сотрудники размещены в деревянных временных бытовках и металлических бытовках типа морских контейнеров. Инженерных сетей нет, т.е. нет водопровода и канализации и т.д., туалеты уличного типа, электроснабжение временное по воздушному кабелю. В зимнее время эти трудности резко обостряются. Если же вы хотите купить комфортные бытовки металлические в Москве, то вам на сайт bytovki-cena.ru

Понятно, что эти бытовые проблемы напрямую касаются посетителей. В голове не укладывается, что это все в столице России – Москве. А ведь музей открыт для посещения с 26 июля 2006 года. Неужели не стыдно?

В 2012 году страна и ее моряки всех поколений и специальностей будут 20 октября отмечать 316-ю годовщину со дня, когда в 1696 году прозвучал знаменитый Указ Боярской Думы «Морским судам быть!». За эти годы Россия стала Великой морской Державой, а колыбелью Отечественного Флота всегда была Москва, где и зарождался Флот, где Россия поднимала паруса.

Как велика была радость ветеранов «Порта пяти морей», когда в 2003 году было принято решение и объявлено о строительстве морского музея в столице. В Москве только бывших военных моряков проживает более 50 тысяч, а еще есть рыбаки, речники, кораблестроители и моряки торгового флота, представители морских частей погранвойск, юные моряки, учащиеся морских кадетских учебных заведений. Более ста улиц, площадей, переулков, станций метро носят флотские наименования. Около 30 ветеранских организаций ВМФ занимаются пропагандой флотских традиций в столице, но собраться им негде. Нет такого места, где можно провести рассказ о беззаветной храбрости и презрения к смерти, особой лихости и бесстрашия, которые были присущи русским морякам во все времена. Ведь только за годы Великой Отечественной войны 350 тысяч моряков были награждены орденами и медалями, 600 человек стали Героями Советского Союза, а семеро были удостоены этого высокого звания дважды».

Директор и сотрудники уникального музея призвали всех ветеранов военно-морского Флота и просто неравнодушных к флоту людей с просьбой высказать свое отношение к изложенным проблемам и поддержать дальнейшее строительство музейно-мемориального комплекса истории ВМФ России.























