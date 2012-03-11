Шевчук предлагает простить выходку в храме кискам из Pussy Riot за их талант
11 марта 2012, 15:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Участниц панк-группы Pussy Riot, оскорбивших православных и православие в главном храме страны нужно простить по-христиански, поскольку они - музыканты с забойной энергетикой, заявил в воскресенье известный рок-музыкант Юрий Шевчук.
Юрий Шевчук призвал не наказывать участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных после акции в храме Христа Спасителя.
"Простить надо, не по-православному это", - сказал Юрий Шевчук в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он не одобрил саму акцию в храме.
"Это неправильно. Могли бы и в другом месте, перед храмом спеть. Но на клиросе - это немного перебор, там служба идет", - сказал рок-музыкант.
При этом Шевчук высоко оценил творчество Pussy Riot: "Девки молодцы. Как музыканты - забойная энергетика, слова жесткие".
"АН" писали, что 21 февраля панк-группа Pussy Riot устроила перфоманс у входа в алтарь храма Христа Спасителя, матерно "обпевая" кандидата в президенты Путина и Патриарха Всея Руси. Участницы акции сообщили, что их выступление было "панк-молебном". Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Недавно задержали трех участниц группы, двух из них арестовали. В знак протеста они объявили голодовку.
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