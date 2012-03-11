"Хуже нашего – только американское ТВ!"

Вчера пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков в интервью одному из федеральных телеканалов заявил, что первый срок президента Путина - это была реанимация страны, второй - реабилитация, а сейчас начнется физическое и духовное развитие страны, ее экономики и всех областей. Специально для "АН" на вопрос "Как Россия будет духовно развиваться?" отвечают…

Сергей Караганов, председатель президиума общественного Совета по внешней и оборонной политике:

"Заменить боевики и другую бесконечную дрянь!"

- По-моему, понятно, что если, например, заменить на государственном (или полугосударственном) телевидении боевики и другую бесконечную дрянь на более серьезную продукцию, то, соответственно, вот уже есть один путь развития. А если вложить дополнительные деньги в образование, особенно высшее, а не сокращать средства, как это бывало на бюджете, вот и еще способ. Если реформировать высшее образование – вот тоже способ духовного возрождения. То есть существует огромное количество способов, с помощью которых можно духовно возродить Россию. Да, нынешнее телевидение – это теперь бизнес, но все равно от низкопробной продукции отказаться можно. Скажем, в Европе есть очень много существенных некоммерческих программ. А вообще в мире есть только одно телевидение, которое хуже нашего, - это американское. В США телевизор просто невозможно смотреть, и передачи рассчитаны на полных идиотов! К сожалению, мы долгое время к этому шли, но сейчас что-то стало меняться. Вот и надо продолжать что-то делать в этой области.

Иосиф Кобзон, певец, первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР:

"Почему-то пропагандируется мат…"

- Рыночная экономика не предполагает уничижения национальной культуры и национального достоинства. Нужно беречь свою страну, культуру и язык, а у нас почему-то пропагандируется мат. Да, на боевиках, порнографии и тому подобном гораздо легче зарабатывать деньги, но это же не культура и искусство! Нам имеет смысл брать пример с Франции, не самой слабой страны в отношении развития и культуры. У них есть совет по нравственности, и в эфире законодательно запрещено менее 80% национального искусства, кино и музыки. То есть они постоянно борются за то, чтобы у них была национальная основа. Это и есть национальная идея, поэтому французы и любят свою Францию.

Виталий Коротич, писатель, бывший главный редактор журнала "Огонек" (1986-1991 гг.):

"Всей страной занимается только один человек"

- Если о том, что происходило с нашей страной и что должно произойти с ней завтра, знает только один человек, то ничего хорошего в этом нет. Это очень опасное состояние! По крайней мере, несколько человек должны знать об этом, и они должны спорить на эту тему. А если всей страной занимается только один человек, то мы просто возвращаемся к тем принципам, на которых стояла Советская власть, где была одна партия и один лидер. Мне не хотелось бы повторения, и чтобы этим все опять закончилось.