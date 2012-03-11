В российских регионах начали тестировать детей на наркотики

Директор ФСКН Виктор Иванов заявил, что эта практика развернута уже по всей стране. Ранняя диагностика наркомании поможет спасти ребенка. Нельзя сказать, что тестирование "обязательное".

Многие школы, учебные заведения, вузы, органы местного самоуправления, регионы сами поняли необходимость того, что надо помочь родителям протестировать детей на предмет здоровья. «И наряду с другими заболеваниями выявлять метаболиты наркотиков", - сказал Иванов, сообщает «Интерфакс».



