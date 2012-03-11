Свою «элитную» армию Гитлер пытался делать из русских!

Возможности человека до конца не изучены. Известны случаи, когда люди «летают», долго находятся в ледяной воде, живут без пищи, воды и кислорода… Какой механизм включается, чтобы запустить резервные способности человеческого организма? И как этого добиться? Не только ученые уже давно ищут ответы и способы. Идеей создания «сверхлюдей», чтобы сколотить из них непобедимую армию, был охвачен и Адольф Гитлер. Причем, задолго до начала второй мировой.



О сверхвозможностях людей, и, в том числе, о том, что делал Гитлер для того, чтобы претворить свой невероятный план в жизнь, можно узнать из недавно снятого документального проекта «Бремя Богов», который будет показан на канале РЕН ТВ. В ходе своего расследования документалисты раздобыли удивительные факты.



Таинственные опыты



…В 30-х годах 20 века фюрер отдал приказ организовать на территории Германии ряд исследовательских лабораторий, которые будут изучать человека, а именно пределы переносимости организма. Материал для опытов он обещал предоставить в большом количестве совсем в скором времени. Ведь Гитлер уже готовился ко второй мировой войне, и, по его расчетам, со дня на день, в распоряжении медиков должны были появиться тысячи пленных, которых можно было не щадить.

Как поясняют специалисты, для лабораторий нужно было выделять помещения вроде бараков и оборудовать их, чтобы появилась возможность, например, для охлаждения человеческого тела, проверки высокого давления, для разных экспериментов.

И такие экспериментальные блоки в короткие сроки были созданы. На территории Германии построили несколько лагерей, и стали завозить туда новейшую научную аппаратуру. На идею Гитлера не жалели ни сил, ни средств. Руководить экспериментами фюрер назначил ведущих дипломированных специалистов Германии.

В частности, в марте 1933 года специально для медицинских экспериментов над заключенными был построен концентрационный лагерь Дахау - один из самых страшных концлагерей Германии. Он располагался неподалеку от Мюнхена. Даже внешне Дахау отличался от других концлагерей: высокие неприступные стены из массивных камней хранили тайну бесчеловечных опытов.



«Мы были скелеты…»



Как рассказывает в фильме «Бремя Богов» журналист, писатель Константин Залесский, особое значение уделялось экспериментам по увеличению и уменьшению роста. Это было важно для СС. Опыты проводились по личному указу Гитлера. Ведь желание фюрера создать идеальную армию солдат заключалось не только в их особенной выносливости и силе. Гитлер так же хотел, чтобы его армия была, что называется «на подбор». С этой целью необходимо было выяснить, можно ли искусственно регулировать человеческий рост. Кроме того, пока в стенах Дахау решались подобные задачи, в других лагерях набирали мальчиков, которые в скором будущем должны были составить новую армию Гитлера. На них собирались отрабатывать уже удавшиеся эксперименты.

И в это время, по свидетельству Залесского, или Гитлеру, или Гиммлеру пришла в голову мысль сделать ставку на русский «материал»: «А что если нам отобрать только русских парней в возрасте от 14 до 16 лет из всех лагерей, и направить их в Дахау?».

Документалистам удалось найти Анатолия Соя, который находился в концлагере Маутхаузен, когда его отобрали среди других ребят, чтобы отправить в Дахау, в специальное отделение, где собирали мальчишек, из которых должны были составлять элитную армию фюрера.



Говорит Анатолий Соя: «Из нас делали солдат, но мы не понимали этого. Мы думали, что нас просто освободили от работы и хотят, чтобы мы стали здоровыми парнями. А мы были скелеты, самые настоящие скелеты».



В лагере был и туберкулезный блок, где лежали заключенные, которых заражали туберкулезом, чтобы выяснить, как протекает болезнь, сколько времени человек может жить с ней, и как долго с таким заболеванием солдат остается дееспособным.



Анатолий Соя свидетельствует: «У этих зараженных были трубки, по которым стекал гной. А человек уже умирает, без сознания лежит… Страшно было смотреть. И вот их потом лечили. Некоторые вылечивались полностью. То есть немцы ставили эксперимент, как человек умирает и как потом его можно возродить».



Нацистские врачи искали препараты, которые могут остановить развитие болезни даже на самом критичном этапе. Ведь новые солдаты Гитлера не должны были быть подвержены каким-либо инфекционным заболеваниям. Эти новые, искусственно созданные люди, должны были стать сверхвыносливыми в условиях, в которых обычный человек погибал. Подобные эксперименты проводились в блоке под номером 11. Всего таких бараков в лагере Дахау было 34. В каждом из них велись жестокие опыты над людьми.



«Мне помогло чудо…»



«Еще несколько групп заключенных поили только морской водой, - рассказывает Константин Залесский, - что привело, естественно, к очень сильным страданиям, потому что человек не может обходиться без пресной воды, и к ряду летальных исходов».



Таким образом нацистские ученые пытались понять, способен ли человеческий организм приспосабливаться к природным условиям. В том случае, если произойдет кораблекрушение, солдатам, потерпевшим бедствие, необходимо будет какое-то время выживать в экстремальных условиях. А это означает, что пить им придется морскую воду…



Стать подопытным материалом нацистских врачей мог каждый, кто оказался в лагере Дахау, и кто не отличался крепким здоровьем. Так, однажды, Анатолий Соя во время учебы почувствовал резкую боль.



Анатолий Соя: «Я сильно промок и простыл. Ослаблен организм был, конечно. И я пришел, к блокэльтестеру: «Я не могу ходить и на занятия». Он попробовал мне лоб – температура. «Сейчас я тебе дам помощника, он отведет на ревир». Ну, я тогда не знал, что это такое. Думал, это больница лагерная, и что меня вылечат».



На самом деле, «ревиром» называли закрытый участок, в котором проводились эксперименты по тропическим заболеваниям. Это была отделенная, специально изолированная территория. Там находились заключенные, которых специально заражали редкими тропическими вирусами. Когда нацисты поняли, что мальчик заболел, было решено отдать его на опыты. Потому как, в заведомо слабых солдатах армия Гитлера не нуждалась.



Однако организм мальчика оказался на удивление крепким. И когда врачи заметили, что он, спустя несколько дней, все еще борется с болезнью, Анатолию стали давать антибиотики. Чтобы мальчик поправился и вернулся на обучение, в строй. Так и случилось, но обучение продолжалось недолго. В 44 году все эксперименты были приостановлены, а вскоре бараки, где располагались нацистские лаборатории - были навсегда закрыты. А заключенный Анатолий Соя, как и многие другие узники концлагеря Дахау, чудом оставшиеся в живых, смог вернуться к семье.



Анатолий Соя: «Мы были освобождены 29 апреля 45-го года… Очень больно и страшно, когда осознаешь, что можешь умереть на чужбине, и никто из близких никогда не узнает, где ты закончил свою жизнь. Мне помогло чудо…».



А что же данные разработок, полученных в стенах всех экспериментальных лагерей? Лишь недавно выяснилось, что СССР достались секретные данные ряда ведущих университетов Германии. Но где могли найти применение результаты столь чудовищных экспериментов над людьми?



Об этом - в документальном проекте «Бремя Богов».



Также из двухчасового фильма вы узнаете: историю человека, который со сломанным позвоночником спасал людей после взрыва в «Невском экспрессе»; секреты левитации; неизвестные факты из жизни космонавтов, работающих в «нечеловеческих» условиях, и многое другое.



СМОТРИТЕ НА РЕН ТВ 12 марта в 20:00.



