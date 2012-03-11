Экс-глава метро Москвы с согласия следствия уехал из РФ
11 марта 2012, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Он уехал на лечение на законных основаниях и с согласия следствия. Что будет с уголовным делом в отношении Гаева - сказать сложно. Бывшего главу метро обвиняют в преступлениях, которые базируются на нормах права, наименее отрегулированных законодательством.
Следствие подозревает его в незаконном получении 112 миллионов рублей за патент на систему автоматизированного контроля билетов, сообщает "Эхо Москвы".