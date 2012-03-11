Правительство России намерено модернизировать пороховые заводы

Правительство России намерено к 2016 году модернизировать пороховые заводы, которые займутся выпуском нового более качественного пороха. Будет полностью заменено оборудование: печи, сушилки и автоклавы.



Старое оборудование либо уничтожат, либо продадут.

Площади заводов в результате модернизации значительно уменьшатся. В результате реализации новой правительственной программы часть пороховых предприятий закроется, а вместо них будут открыты новые заводы. Общее количество пороховых заводов в России собираются сократить.

Необходимость создания новых заводов и закрытия старых связана с тем, что часть действующих предприятий расположена в зоне городской застройки. В настоящее время крупнейшими российскими производителями пороха являются Тамбовский и Казанский заводы, сообщает Лента.ру. Руководство этих предприятий предстоящую модернизацию пока не комментирует. К 2016 году Министерство обороны России сократит ежегодный заказ на поставку пороха в пять раз до 20-30 тысяч тонн.