Наблюдатели Петербурга 16 марта пойдут в полицию и прокуратуру

Активисты ассоциации «Наблюдатели Петербурга» решили, что каждый из них 16 марта обратится с заявлением в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. Наблюдатели намерены добиться обжалования всех незаконных действий стражей порядка и председателей УИКов, которые были предприняты в отношении них. Люди хотят, чтобы власть признала – их не допускали на участки и удаляли, били и отправляли в наручниках в полицейские участки без каких-либо серьезных на то оснований.



Многие из наблюдателей 16 марта также пойдут в полицию с заявлением, что цифры за Владимира Путина в копиях протоколов, полученных ими после подсчета голосов, расходятся с теми данными, что они увидели 5 марта в системе ГАС «Выборы».



Напомним, сегодня в гостинице «Прибалтийская» активисты ассоциации «Наблюдатели Петербурга» провели собрание. Они поделились впечатлениями о прошедших выборах президента и наметили план действий на ближайшее время. Наблюдатели решили, что создадут общественную организацию и будут бороться с произволом властей.