Пореченков в разводе чаще видит дочь

Варя Пореченкова, дочь популярного артиста кино и театра, стала героиней книги "Детский лепет". В интервью она рассказала о себе, своей семье и звездном папе.



Книга «Детский лепет» - трогательный сборник интервью с детьми знаменитостей. Его автор – Лариса Максимова, журналистка.

Значение этой книжки, состоит в том, что, прочитав ее, люди осознают, что для понимания своих детей, к ним нужно относиться серьезно. Не надо считать их этакими «недочеловеками» и делать скидку на возраст. С ними нужно разговаривать, как со взрослыми людьми.

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