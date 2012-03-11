ФАС проверит тарифную политику авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба будет проверять тарифную политику авиакомпаний из-за многочисленных жалоб пассажиров. К своему расследованию российские антимонопольщики планируют подключить коллег из стран СНГ и Евросоюза.



В Минтрансе об этом не слышали, но тем не менее готовы сотрудничать.

Поток жалоб от клиентов авиакомпаний не иссякает. Речь в основном идет о необоснованно высокой стоимости перевозок, продаже билетов по тарифам, которые кратно различаются между собой при отсутствии каких-либо отличий в обслуживании на борту.

Люди не понимают применение дополнительных сборов, условия и порядок возврата билетов, то, что авиакомпании гоняют самолеты с пустыми креслами, вместо того чтобы снижать билеты на рейсы, не пользующиеся спросом.

Однако эксперты считают, что государству не стоит вмешиваться в тарифную политику перевозчиков, сообщает «РБК». Оно допустимо лишь при одном условии: субсидировании перевозок.



