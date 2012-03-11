После концерта 9 марта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве сотрудники ФМС провели проверку наличия разрешений на работу в России у иностранных артистов. Организаторам выступлений нескольких зарубежных звезд в Москве грозит штраф.



Нарушения были обнаружены у 9 иностранцев из четырех музыкальных групп. Иностранцы - из США, Великобритании и Греции.

Они уже уехали из России. Принимающей стороне, которая пригласила их в РФ и организовала концерт, грозит штраф.

"Для нас нет разницы - иностранный гражданин работает на стройке или выступает на концерте. Законы должны соблюдать все", заявили в ФМС.



9 марта в СК "Олимпийский" состоялся концерт "Супердискотека 90-х". Организаторы концерта заявление ФМС пока не комментируют, сообщает «Интерфакс».



