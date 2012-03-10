В Москве жена премьера Тувалу подхватила воспаление легких

В Москве госпитализирована с тяжёлой пневмонией супруга премьер-министра островного государства Тувалу в Центральную клиническую больницу столицы, сообщили в субботу источники в медицинских кругах.

Глава правительства Тувалу Вили Телави прибыл транзитом в Москву с женой для перелета в Абхазию. Сам премьер в настоящее время находится в Абхазии, где проходят выборы в парламент, передает Интерфакс. Тувалу признала ее независимость на днях.

Туваалу (до 1975 года — Острова́ Эллис) — тихоокеанское государство в Полинезии со столицей Фунафут, входящее в Британское Содружество наций.